Rosenborg-spiller innkalt for å bøte på Sveriges stopperkrise

Det ble de etter at stopperkrisen ble forverret ytterligere i hjemmetapet mot Serbia på Friends Arena torsdag. Joakim Nilsson måtte ut med skade før pause.

Skaden innebar at Sverige spilte over halve kampen med to debutanter fra allsvenske klubber i midtforsvaret. Djurgården-spilleren med det ibsenske navnet Hjalmar Ekdal debuterte fra start i spann med Nilsson. Etter hvert måtte han stå for landslagsrutinen da Hammarby-spiller Edvin Kurtulus kom inn.

– Kurtulus og Ekdal var veldig gode, var attesten fra landslagssjef Janne Andersson.

Likevel hentet han natt til fredag inn Vagic og Ousou fra U21-landslaget som noen timer tidligere hadde spilt uavgjort mot Italia og mistet sjansen til EM-plass.

Lang liste

Det har vært skade etter skade på stopperplass for Sverige. Manchester United-spiller Victor Nilsson Lindelöf meldte forfall for å pleie ryggen, og Filip Helander er langtidsskadd. I tillegg ble Carl Starfelt skadd etter å ha startet den første kampen under samlingen. Albin Ekdal takket nei til å gjøre landslagscomeback da Andersson ringte ham.

– Det er i midtforsvaret Sverige er rammet av skader. De har samme backer, samme keeper, samme midtbane og samme angrepstrio. Sånn er det, noen ganger rammes man av skader. Det er bare et halvt års tid siden vi reiste rundt og spilte kamper etter å ha fått 8-10 forfall, sier Ståle Solbakken, som på denne samlingen har en uforskammet skadefri tropp.

Svanberg ute

I tillegg til skadeproblemene fikk Sverige en ny utelukkelse. Midtbanespiller Mattias Svanberg er ikke aktuell mot Norge etter å ha fått gult kort torsdag.

Derimot vil Tottenham-stjernen Dejan Kulusevski og høyrebacken Emil Krafth være klare igjen etter å ha sonet kortkarantene mot Serbia. Andersson valgte å spare stjerneduoen Emil Forsberg og Alexander Isak torsdag. Forsberg fikk et kort innhopp. I hans fravær var keeper Robin Olsen kaptein.