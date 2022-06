Bittert poengtap for Norge mot ti mann

Det gjorde gruppejumboen selv om laget måtte spille siste snaue halvtime pluss tilleggstid etter at stopperen Miha Blazic i det 63. minutt ble sendt av banen med et soleklart rødt kort etter å ha felt Erling Braut Haaland bakfra da superspissen var gjennom.

– Det er ikke lett å oppsummere. Det var en 1. omgang under pari, men fra sekund én i 2. omgang spilte vi veldig bra. Vi skapte mer enn nok til å skape to-tre mål i 2. omgang, sa landslagstrener Ståle Solbakken.

Norge vasset i sjanser de siste 45 minuttene, men hadde verken marginene eller dyktigheten til å overliste Slovenias stjernekeeper Jan Oblak. Det nærmeste Norge kom var Martin Ødegaards frispark i tverrliggeren etter situasjonen som ga utvisning. Slovenias tok sitt første poeng i nasjonsligagruppen, og påførte Norge det første poengtapet.

I dag hadde vi ikke flyten vi trengte på en ikke veldig god dag, sa Norge-kaptein Martin Ødegaard etter 0-0 mot Slovenia på Ullevaal. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa / NTB

– Det er vanskelig å gi en god analyse akkurat nå. Det er mye frustrasjon. 1.-omgangen var altfor dårlig, sa kaptein Martin Ødegaard til TV 2.

Arsenal-kapteinen var langt mer fornøyd med 2. omgang.

– Vi må ta med oss det positive. Det er små marginer som gjør at vi ikke vinner. Vi har mer enn nok sjanser til å vinne. I dag hadde vi ikke flyten vi trengte på en ikke veldig god dag, sa Ødegaard.

Fra start brukte Ståle Solbakken åtte mann som startet for tredje gang under samlingen. Det virket ikke som et vellykket valg torsdag. Kristian Thorstvedt satte fart i laget da han kom inn ved pause i sin første start, og to bytter halvveis bidro til et totalt sceneskifte.

Slovenia var best i første omgang, men etter sidebytte var det norsk enveiskjøring. I stedet for at Norge for fjerde gang i historien vant sine fem første landskamper i et kalenderår, kom et poengtap som kan bli kostbart når nasjonsligaregnskapet skal gjøres opp.

Aggressivt

Slovenia tok kommandoen i kampen umiddelbart. Med mange friske bein i startelleveren var slovenerne aggressive og presset de norske høyt. Et norsk lag der åtte mann startet sin tredje kamp under junisamlingen virket derimot alt annet enn opplagt. Etter kraftprøvene og de strålende resultatene i Serbia og Sverige var det et tamt norsk lag som slet med å leve opp til publikums forventninger.

Innledningsvis hadde slovenerne over 60 prosent ballbesittelse, men Norge slapp ikke til noen farligheter. Etter hvert kom Norge mer med offensivt, men samtidig ble gjestene farligere på sine kontringer. Virkelig farlig ble det etter 36 minutter, da Adam Gnezda Cerin kom seg til dødlinja og la inn. Ved nærmeste stolpe avsluttet Zan Celar, men Ørjan Nyland gjorde seg stor, og ballen traff beina hans. Via Celars hånd traff returen stolpen. Det ble blåst for den forseelsen, men den første avslutningen var veldig nær å sende Slovenia i ledelse.

Norge skapte svært lite framover. Joshua King mente han ble dyttet da han skulle nikke på et innlegg fra Marcus Holmgren Pedersen, men fikk ikke gehør hos dommeren. Fredrik Aursnes hadde et skuddforsøk som Haaland forgjeves prøvde å styre inn, mens King ble spilt fram til to sjanser på tampen av omgangen. Første gang ødela en dårlig berøring. Neste gang feide han ballen i mål, men han var noen centimeter offside i forspillet, og scoringen ble korrekt annullert.

Oslo 20220609. Norges Kristian Thorstvedt under fotballkampen i Nations League mellom Norge og Slovenia på Ullevaal Stadion. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa / NTB

På overtid i omgangen vant Jasmin Kurtic ballen fra Martin Ødegaard og satte i gang en kontring som endte med at han gikk overende i feltet i duell med Birger Meling. Sloveneren ropte på straffe og ble liggende mens Norge brukte omgangens siste sekunder på en egen kontring. Igjen la dommeren lista høyt for kontakt det skal blåses for.

Sjansefest

Solbakken byttet inn Kristian Thorstvedt og Alexander Sørloth ved pause, og særlig førstnevnte tilførte noe av råskapen som hadde manglet i det norske laget. Haaland kom til tre sjanser flere i de første fem minuttene av 2. omgang enn i hele den første. Først vant han i lufta på Holmgren Pedersens innlegg, men nikket ned i bakken så spretten ble keepermat for Jan Oblak. Så gikk hans akrobatiske saksespark på innlegg fra Birger Meling utenfor, før han fikk for spiss vinkel etter å ha blitt spilt gjennom av Ødegaard.

Det skulle bli mer. Neste gang Ødegaard slo en stikker til Haaland, i det 54. minutt, måtte stjernekeeper Oblak vise klasse da han kastet seg i beina på spissen og slo ballen ut. Den gikk rett til Alexander Sørloth, som hadde spiss vinkel, prøvde å finne en medspiller i feltet og feilet.

Kampen utviklet seg til en norsk beleiring av den slovenske målgården. Holmgren Pedersen banket et innlegg hardt inn foran mål og så ballen forsvinne på feil side av stolpen etter flipperspill mellom slovenske bein. Østigård og Sørloth hadde hodestøt fra god posisjon, men på keeper.

Så brøt Haaland gjennom og ble felt av Blazic 20 meter fra mål. Ødegaard skrudde frisparket over muren, men ballen spratt på tverrliggeren og over.

Bare et par minutter senere la David Brekalo inn et godt bud om å få følge stoppermakkeren i garderoben da han for å stoppe et nytt Haaland-gjennombrudd brukte først armen og så hele kroppen, men dommeren vinket den situasjonen videre. Thorstvedt og Sørloth kom til sjanser mot slutten, og de norske ropte på straffe først for hands etter et hjørnespark så da Fredrik Bjørkan ble felt av Martin Milec i det 86. mintt.