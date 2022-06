– Jeg kommer til å kjøre storslalåm, men ikke alle rennene. Jeg kommer til å kjøre noen renn, og jeg kommer til å være veldig påpasselig med å sørge for at jeg er klar til å vinne de fartsrennene jeg stiller opp i. Og så får storslalåm være en bonus, sier Kilde til NTB.

Lommedalen-løperen gjorde en kanonsesong i fjor, og vant både super-G- og utforcupen sammenlagt. Han kom også på andreplass i sammenlagtcupen.

Men alpinstjernen var ikke å se i storslalåmløypa sist sesong. Det var for å minimere risikoen for kneproblemer etter at han røk korsbåndet i kneet januar 2021.

Halvannet år senere røper superstjernen at kneet er bedre med mindre smerte og at han blir å se i tre disipliner den kommende sesongen.

– Storslalåm er jo et tema nå ganske automatisk, men det er også en vurderingssak hele tiden og hele veien. Det viktigste for meg er å vinne renn. Så lenge jeg klarer å være klar for å vinne renn i fart, kan jeg også stille på start i storslalåm og prøve å hamle opp med ting, men jeg kommer til å vurdere det underveis, sier 29-åringen, som har to fjerdeplasser som beste resultat fra storslalåm i verdenscupen.

– Da er alle muligheter åpne

Kilde endte som nummer to i verdenscupen sammenlagt bak sveitsiske Marco Odermatt. Den store forskjellen var nettopp at Kilde ikke deltok i storslalåmrennene.

– Det var det. Men jeg må jo gjøre det relativt bra i storslalåm, for det var et lite gap der. Når jeg ser helt realistisk på det … Akkurat nå, hvis Odermatt er i den samme formen, vinner han igjen. Men hvis jeg stepper opp litt i storslalåm og får det til å flyte bedre … Hvem vet. Da er alle muligheter åpne, sier Kilde.

Med to OL-medaljer og sju seiere og to andreplasser i verdenscupen, skal det godt gjøres å toppe forrige sesong for Kilde. Likevel sikter han mot den gjeveste «kula» foran neste sesong.

– Det er litt surrealistisk å tenke på at man skal gjøre det bedre. Det blir litt sånn naivt også, på en måte. Det blir den samme filosofien og på samme greiene. Jeg kommer til å stille opp ydmyk og vite at jeg har mer å gå på. Samtidig som det nivået jeg hadde var veldig bra, sier Kilde og fortsetter:

– Jeg kommer nok til å legge lista høyt, men så må jeg bare sørge for at det ikke blir for mange skuffelser. For det å ligge i toppen i lang, lang tid er vanskelig i denne sporten. Men hvorfor ikke prøve å gi det en mulighet? Det er det jeg kommer til å prøve på.

– Never ending story

I jakter på hundredelene og verdenscuppoengene har også Kilde vært på en «evig» jakt etter mer stabile ski. Fartsfantomet forteller at han ikke har fått testet like mye som han har ønsker, for å skåne kneet, men at han har fått gjort noen endringer.

– Det er en never ending story . Det er så vanskelig, for det er så mange variabler å endre på for å få det til å funke. Den treningen jeg har hatt til nå har vært bra, men jeg har også hatt et kne å ta hånd om, så jeg har ikke fått gjort alt jeg har ønsket. Men jeg har funnet litt småting som kan gjøre skiene litt roligere, sier Kilde.