Ødegaard: – Håper folk ser at vi elsker dette

– Jeg har sagt mange ganger at vi har noe spesielt på gang. Vi tar steg hele veien. Jeg håper folk ser at vi er en gjeng som liker å spille for Norge, som fighter for hverandre og som elsker å gjøre det her. Det gir resultater, sa han i intervjusonen etter kampen på Friends Arena.

Han er alene om å ha startet alle 16 kamper under Ståle Solbakkens ledelse, og søndag kom den 10. seieren.

– Jeg føler at vi var ganske solide fra start til slutt. Det var en periode i starten av 2. omgang hvor de hadde mange dødballer og litt trykk på oss, ellers føler jeg at vi kontrollerte det. De skapte ikke all verden, sa han.

Han fikk ikke med seg Aleksander Milosevics forsøk på å psyke ut Erling Braut Haaland med grov hets, som spissen fortalte om etter kampen.

– Nei, det gjorde jeg ikke. Men de må vel prøve alle mulige triks når de ikke klarer å stoppe ham på anen måte. Det hjalp lite, for han scoret to avgjørende mål, sa Ødegaard.

– Det er ikke så mye mer å si enn at Erling er ekstremt viktig for oss. Vi må bare prøve å sette ham opp så mye som mulig, så blir det mål. Han var fantastisk igjen.