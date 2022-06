Hovland-løft på siste dag i Ohio

Dermed lysnet det noe for Hovland etter lørdagens skrekkrunde i Memorial Tournament. Søndag noterte han tre birdier og to bogeyer på sin 71-runde.

Det var sju slag bedre enn tredjerunden som blant annet inneholdt tre dobbeltbogeyer.

Turneringsresultatet på 293 slag ga Hovland en delt 51. plass.

Billy Horschel ledet klart før siste dag. Og selv med en avslutningsrunde på par var det ingen som kunne hente inn amerikaneren, som endte på 13 slag under par totalt. Landsmannen Aaron Wise ble nummer to, ni slag under par.