Portugal slo Sveits etter Ronaldo-dobbel – Spania reddet uavgjort på tampen

William Carvalho tok Portugal i føringen etter et kvarters spill, og like før pause kom det to kjappe scoringer fra Ronaldo. Manchester United-stjernen satte kontant inn 2-0 etter et flott Portugal-angrep.

Han sørget for 3-0 kort tid senere på en retur fra keeper.

I andre omgang la João Cancelo på 4-0. Det sikret portugisisk tabelltopp i gruppe 2 i A-divisjonen i nasjonsligaen. De utnyttet at Tsjekkia og Spania spilte uavgjort.

Iñigo Martínez ble Spanias redningsmann da han utlignet til 2-2 på overtid. Tsjekkia ledet to ganger, men klarte ikke å ro i land seieren.

Jan Kuchtas ledermål etter 66 minutter så lenge ut til å holde for vertene. Spissen kom plutselig helt alene med Spania-keeper Unai Simon og chippet elegant inn ballen.

Etter kun fire minutter sendte Jakub Pesek tsjekkerne i ledelsen, mens Gavi ordnet 1-1 like før pause.

Portugal møter Tsjekkia på hjemmebane torsdag. Samme dag spiller Spania borte mot Sveits.