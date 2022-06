Swiatek overlegen i Roland Garros-finalen – tok sin andre Grand Slam

Det amerikanske supertalentet Gauff kjempet hardt, men den polske verdenseneren Swiatek var overlegen fra start til slutt på veien mot sin andre Grand Slam-tittel med sifrene 6-1, 6-3.

Swiatek fikk en god start på Roland Garros-finalen da hun brøt Gauffs serve i første game. Polakken fortsatte å presse det unge talentet, og hun vant det første settet komfortabelt 6-1.

Gauff fikk en bedre start på det andre settet da hun gjorde som konkurrenten og brøt serven i første game. 18-åringen kjempet en god kamp, men måtte til slutt gi tapt på sifrene 6-3.

Verdenseneren vant dermed sin andre Grand Slam. Den første kom i Roland Garros 2020, hvor hun slo amerikanske Sofia Kenin med sifrene 6-4, 6-1 i finalen.

Tydelig preget

Etter finaletapet var det en tydelig preget Gauff som ble stående på grusbanen med tårer i øynene. Ungjenta hadde aldri før kommet lenger enn åttedelsfinale i en Grand Slam, men var likevel veldig skuffet etter tapet mot Swiatek.

Polakken på sin side kunne løpe opp på tribunen. Der var det storfint besøk av blant annet den polske fotballstjernen Robert Lewandowski.

De to unge tennisprofilene har tidligere spilt mot hverandre to ganger, og Swiatek gikk av med seieren i begge kampene. Sist de møttes var i Miami Masters.

Knuste rekord

Med triumfen i Roland-Garros slo 21-årige Swiatek den legendariske rekorden til Serena Williams på 34 strake seirer.

Men skal vi tro polakken, er ikke dette noe hun har fokusert mye på.

– Jeg tenker ikke noe på det. Helt ærlig tror jeg at «sky's the limit», og at jeg kan gå enda lengre, sa Swiatek til CNN etter åttedelsfinalen.