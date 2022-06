Hovland klarte cuten i Ohio

Golfesset gikk den andre runden ett slag over par etter å ha slått seg ett slag under par på torsdagens første runde. Etter halvgått turnering ligger han på en delt 39. plass, mens det var 70 spillere som klarte cuten. Grensen ble satt to slag over Hovlands total.

Australske Cameron Smith leder etter dag to og ligger åtte slag under par – og dermed også åtte slag bedre enn Hovland.

Torsdag snudde nordmannen etter en vond start og kom ut med hodet hevet. Fredag skulle han igjen få en vond åpning, men denne gang greide han ikke spille seg opp igjen. To birdier, en bogey og en dobbeltbogey ble fasiten på en middels dag.

Hovland kopierte starten på den første runden og var to slag over par etter fire hull. Han gikk de tre første på par, før han måtte tåle en dobbeltbogey på hull fire (banens 13. hull).

Han slo et dårlig andreslag som gikk langt ut til høyre, og det kostet ham til slutt to slag til feltet. To hull senere slo han tilbake med en birdie, før det ble en bogey på hans 13. hull. Deretter ble det birdie på det neste, men der stoppet det også for nordmannen, som måtte vente i spenning for å se om det holdt til avansement.