Etter en trå start spilte Ruud seg til seier med sifrene 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. På veien malte han i stykker 33 år gamle Cilic. Kroaten greide ikke å holde tritt med tempoet over tid på Philippe Chatrier-banen.

I både tredje og fjerde sett ble Cilic brutt av Ruud i første game. Det gjorde livet surt mot en hardtslående nordmann, som totalt fikk inn fem bruddballer i kampen.

– Spilte noe av min beste tennis i år. Jeg er superhappy

Rafael Nadal. Foto: AP Photo / Julio Cortez / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

Suksessen i Paris gir også bestenotering på ATP-rankingen. Ruud vil være nummer seks når den oppdateres tidlig neste uke.

– Det ble en strålende kamp for meg. Marin var best i første sett, der jeg var for defensiv. Men etter det spilte jeg noe av min beste tennis i år. Jeg er superhappy, sa Ruud i seiersintervjuet på indre bane.

Ruud møter barndomshelten Rafael Nadal i søndagens finale. Den spanske gruskongen jakter der på sin 14. tittel i Roland-Garros og sin 22. i Grand Slam-sammenheng.

Banestormer

Det blir første gang at de spiller mot hverandre, men Ruud er ikke en ukjent mann for Nadal. De har trent med hverandre utenfor konkurranser.

– Han har vært idolet mitt hele livet, sa Ruud om finalemotstanderen.

En klimaaktivist stormet banen i tredje sett på stillingen 4-1 til Ruud. Hun lenket seg fast til nettet, og spillerne gikk i garderoben. Kampen kom i gang igjen etter et kvarter.

Ruud havnet rett i trøbbel etter avbrekket. Han måtte stoppe to kroatiske bruddballer, og det greide han med solid spill mot en stadig mer sliten Cilic. Snarøya-mannen avgjorde etter tre settballer.

Preget

Fredagens semifinale var Ruuds første på Grand Slam-nivå. Han virket litt preget i starten, men vendepunktet kom tidlig i andre sett. Der stoppet han en tapsrekke på fire game for så å bryte til 2-1.

Cilic kom seg aldri til hektene igjen etterpå.

I første sett ble det 3-6-tap etter to effektive Cilic-brudd. Andre sett ga norsk 6-4-seier etter at Ruud avverget tre bruddballer i siste game. Så fulgte to sett der Ruud hadde full kontroll.

Cilic har nå tapt alle sine tre møter med Ruud. Veteranen har én Grand Slam-tittel på merittlista (US Open i 2014), mens han har finalenederlag i Wimbledon (2017) og Australian Open (2018).

Pengesuksess for Ruud – garantert tosifret millionbeløp



Casper Ruud har fått sitt sportslige gjennombrudd på Grand Slam-nivå i årets Roland-Garros. Finaleplassen er også særs innbringende økonomisk.

Premiepengene i storturneringen i Paris er hevet med 6,8 prosent siden før koronapandemien, og i alt skal det deles ut 43,6 millioner euro – tilsvarende 440 millioner kroner – til spillerne i årets utgave.

Som finalist er Ruud garantert 11,1 millioner kroner, og skulle han slå Rafael Nadal venter en pen premiesum på 22,2 millioner.

Det vil i så fall utgjøre snaut 27 prosent av premiepengene Ruud har spilt inn gjennom sin karriere. Tidligere i år har han spilt inn om lag 15,5 millioner kroner.

Klatrer til 6.-plass på verdensrankingen

Fredag tapte han det første settet, men deretter plukket nordmannen bruddball på bruddball og kjørte kroatiske Marin Cilic i senk. Seieren betyr også at nordmannen klatrer til 6.-plass på verdensrankingen, hans høyeste plassering der noen gang.

I løpet av Roland-Garros har han passert både russeren Andrej Rublev og det spanske stortalentet Carlos Alcaraz, som begge røk ut i kvartfinalen.

Premiepengene i Roland-Garros er identiske for menn og kvinner.