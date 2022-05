Brann kvittet seg med spøkelse – ydmyket Mjøndalen i toppkampen

Storseieren i toppkampen sender Brann til topps på tabellen 1. divisjon. Mannskapet til Eirik Horneland har nå ett poeng pluss én kamp til gode på serietoer Mjøndalen.

– Det ble helt fantastisk til slutt, og en kamp vi vinner fullt fortjent, men det var litt rufsete i første omgang. Vi kunne scoret flere mål. De hadde også sjanser de kunne scoret på, sa Branns assistenttrener Erik Huseklepp til Discovery.

– Alt i alt ble det en veldig fin kveld for oss. Vi spiller på oss mange mål og god målforskjell, så en utrolig herlig dag, og at vi kan by supporterne på dette, la han til.

Han gledet seg over at Mjøndalen-spøkelset er begravet.

– Ekstremt deilig. Jeg har vært spiller her selv, og jeg har ikke vunnet mot Mjøndalen verken her eller der. Jeg tror det er mange i klubben som har irritert seg over de greiene der, sa Huseklepp.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var naturlig nok skuffet.

– I annen omgang slipper vi inn utrolig enkle mål. De bare går gjennom laget vårt, sa han og kalte eget lags opptreden skuffende og overraskende.

Stolpetreff

Bergensklubben gikk rett i strupen på gjestene mandag og produserte sjanser på løpende bånd i åpningen. På mulighet nummer fire kom scoringen. Midtstopper Andreas Skovgaard var våken da ballen ble liggende fri i feltet, kastet seg fram og pirket ballen i mål.

– Det var deilig å sende oss foran på hjemmebane. Det mangler bare at vi dominerer mer i banespillet, sa målscoreren til Discovery i pausen.

Mjøndalen reiste seg samtidig etter Branns forrykende åpning. Ole Amund Sveen fikk to kjempesjanser til å utligne før pause, men stolpetreffet etter en drøy halvtime var det nærmeste uttelling han kom.

Annen omgang ble innledet som den første med Brann-press. Aune Heggebø misbrukte den første store sjansen, men 2-0 kom da Kasper Skaanes ble frispilt til venstre for Mjøndalen-målet etter 57 minutter. Midtbanespilleren dro seg fri og sendte ballen i lengste hjørne på strålende vis.

Brann var heller ikke ferdig med det. Tre minutter etter 2-0-målet stanget Mathias Rasmussen inn scoring nummer tre. Det flotte innlegget fra høyre kom fra Svenn Crone.

Målshow

Deretter raknet det ytterligere for gjestene, og inn i søkelyset trådte Brann-innbytter Bård Finne. Han ble sendt på banen etter 70 minutter. Fem minutter deretter satte han inn 4-0, og ytterligere to minutter etterpå gjorde samme mann 5-0.

Målshowet i Bergen var imidlertid ikke over. Finne fullførte innbytter-hattricket tre minutter før full tid mot et Mjøndalen-forsvar som hadde store problemer med å henge med.

På overtid gjorde en annen innbytter, Ole Didrik Blomberg, ydmykelsen komplett da han vippet inn 7-0 overhodet på Mjøndalen-keeper Thomas Kinn.

For Vegard Hansens menn endte dermed toppkampen i Bergen med svært stygge sifre.

Dobbeltutvisning for Stabæk

Stabæk er serietreer i 1. divisjon til tross for at bærumsklubben måtte fullføre mandagens hjemmekamp mot Kongsvinger med kun ni mann. Oppgjøret endte 1-0.

Oliver Edvardsen scoret kampens eneste mål drøyt midtveis i første omgang. I annen omgang var det to utvisninger som stjal oppmerksomheten. 14 minutter gjensto da Stabæks Curtis Edwards fikk sitt andre gule kort etter å ha stanset Kongsvingers Jesper Grundt med ulovlige midler.

Minuttet før full tid fikk også Sturla Ottesen marsjordre etter å ha fått gult kort nummer to. Stabæk-spilleren fikk tilsynelatende kortet for å ha sparket bort ballen. Tross utvisningene holdt hjemmelaget unna.

KFUM Oslo klatret på sin side femteplass på tabellen med en solid 3-0-seier mot Skeid, mens Stjørdals-Blink tok sesongens første seier med 2-1 mot Grorud. Raufoss slo Åsane 1-0.