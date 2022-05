Svenske langrennsstjerner bryter med landslaget

Beslutningen ble kjent i en pressemelding fra Det svenske skiforbundet mandag.

Beskjeden kommer bare kort tid etter at også en annen stor svensk profil, Linn Svahn, meddelte at heller ikke hun vil være del av landslaget den kommende sesongen.

Svahn, Karlsson og Dahlqvist satser dermed privat inn mot Planica-VM kommende vinter.

– Vi har et klart bilde av suksesskonseptet bak hvordan Sverige har produsert verdens beste kvinnelag gjennom utviklingen vi har hatt de siste årene. Jeg synes det er trist at Frida og Maja ikke ønsker å være med på landslaget, sier langrennssjef Lars Öberg i mandagens pressemelding.

Andre får sjansen

Tirsdag samles det svenske landslaget i Falun for å begynne treningen til en ny sesong. Langrennssjef Öberg sier til nyhetsbyrået TT at Karlsson og Dahlqvist ikke ønsket å delta på fellessamlingene gjennom sommeren.

– Det var egentlig der det strandet. Vi kunne ikke møte dem i den delen, å ha dem utenfor den vesentligste delen av et landslag, nemlig det å være med på samlinger og leirer, sier han.

Frida Karlsson bekrefter at striden har handlet om nettopp det.

– Vi var forberedt på å inngå kompromisser. Kan vi få flere dager hjemme og kanskje hoppe over samlinger, trenger vi ingen kompensasjon. Det er ikke noe sånt, men vi er litt skuffet, sier hun til Aftonbladet.

Hun avviser at økonomiske hensyn ligger til grunn.

– Ja, det handler om å optimalisere og få flere dager hjemme og beholde den røde tråden jeg har skapt med mitt team. Det handler ikke om penger i det hele tatt. Vi var forberedt på å droppe kompensasjonen helt for å få flere dager hjemme. Men det var et kompromiss som ikke lot seg gjennomføre.

Klump i magen

Beslutningen som nå er tatt tok ikke Dahlqvist lett på.

– Det har vært en virkelig vanskelig avgjørelse, og jeg har hatt en klump i magen hele våren. Jeg får bare håpe jeg har tatt den rette avgjørelsen, sier hun til Expressen.

Langrennssjef Öberg stenger på sin side ingen dører, og sier at han respekterer stjerneduoens avgjørelse.

– Vi skal ha full respekt, de har ulike meninger og tanker om dette. Man kan ikke tvinge hverandre til en løsning som begge parter ikke er komfortable med, sier Öberg.

Han mener felles samlinger har vært nøkkelen til den svenske suksessen.

– Styrken vår er, og har vært, at vi som lag holder sammen og jobber sammen mot et oppsatt mål, og det er vi stolte av. Vi har kommet dit vi er i dag fordi vi har vært konsekvente i vår tilnærming og har sterke sponsorer som, i likhet med oss, har full tro på og støtter tilnærmingen, sier langrennssjefen.

Store profiler

Nå vil andre løpere få muligheten til å bli en del av det svenske landslaget.

– Vi har mange talenter som er klare for å utfordre, og får de sjansen til å konkurrere med de beste og den riktige støtten, er jeg overbevist om at det vil gjøre oss enda sterkere i de kommende sesongene, sier Öberg.

Frida Karlsson har vært Sveriges fremste kvinnelige langrennsprofil de siste sesongene. Hun står med seks medaljer fra VM og OL.

Maja Dahlqvist tok blant annet OL-sølv i sprint i Beijing.

Det er et hardt slag for det svenske landslaget å miste ytterligere to av sine største stjerner. Borte er også veteranen Charlotte Kalla, som avsluttet karrieren etter forrige sesong.