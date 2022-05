Kritikken hagler mot Uefa og Frankrike etter finalekaoset

Liverpool har bedt om en gransking av behandlingen klubbens supportere ble utsatt for før finalen like nord for Paris, men Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skylder på problemer med falske billetter. Samtidig kritiserer Frankrikes innenriksminister oppførselen til Liverpool-supporterne.

Kaoset utenfor Stade de France forsinket finalen med 36 minutter, en finale som Real Madrid til slutt vant 1-0.

Men de kaotiske scenene, hvor politiet brukte tåregass og enkelte supportere klarte å snike seg inn på stadionet, er ikke hva franske myndigheter ønsket å se to år før sommer-OL og ett år før finalen i rugby-VM i Paris.

66 personer er anholdt, og ytterligere 39 personer er pågrepet, opplyser Frankrikes innenriksdepartement.

Liverpool: – Uakseptabelt

Uefa hevder at flere tusen fans hadde kjøpt falske billetter til CL-finalen, og at de falske billettene som ikke fungerte i billettkontrollen, forårsaket forsinkelsen.

Liverpool sier samtidig at de er ekstremt skuffet over hva klubbens supportere ble utsatt for.

– Dette er den største kampen i europeisk fotball, og supportere burde ikke måtte oppleve de scenene vi har sett i kveld. Vi har offisielt bedt om en formell granskning av hva som skapte disse uakseptable problemene, skriver klubben i en pressemelding.

Kritiserer Liverpool-supportere

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin retter pekefingeren mot Liverpool-supporterne og sier at «tusenvis av britiske supportere enten uten billetter eller med falske billetter presset seg gjennom og noen ganger oppførte seg voldelig mot vaktene».

Fortvilte supportere viser fram billettene sine i håp om å bli sluppet inn på stadionet. Foto: Christophe Ena / AP / NTB

Samtidig peker regjeringens politiske motstandere på større problemer.

– Det er bekymringsfullt fordi vi ser at vi ikke er forberedt på begivenheter som De olympiske leker, sier venstrelederen Jean-Luc Mélenchon til BFMTV.

Ytre høyre-leder Larine Le Pen gir uttrykk for det samme.

– Frankrike er ikke lenger i stand til å organisere store begivenheter uten at ting utarter, sier hun til RTL.

«Fra fest til fiasko»

Heller ikke pressen er nådig. Le Monde skriver at festen før finalen ble forvandlet til kaos, mens overskriften i sportsavisen L'Equipe er «fra fest til fiasko».

Liverpool Echo hevder at kaoset skyldtes dårlig organisering og ikke Liverpool-fansen.

– Uefas skamløse forsøk på å kontrollere Liverpool-narrativet viser at de aldri vil lære, skriver regionavisen.

Kaoset granskes

Politiet brukte tåregass etter at flere prøvde å ta seg inn på stadionet, og vakter måtte finne rundt 20 supportere som lyktes med det, ifølge en AFP-journalist på stedet.

Tusenvis av person, hovedsakelig Liverpool-supportere, var fortsatt utenfor stadion en halvtime før avspark.

– Uefa har sympati med dem som ble rammet av dette og vil granske saken umiddelbart sammen med fransk politi og franske myndigheter, samt med det franske fotballforbundet, skriver Uefa i en uttalelse.

I motsetning til utenfor stadionet gikk det fint for seg i supporterområdene i sentrum av Paris, hvor billettløse supportere var samlet for å se oppgjøret på storskjerm.