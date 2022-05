RMC: 68 pågrepet i forbindelse med Champions League-finalen

RMC siterer politikilder, og påpeker at anslaget er foreløpig.

Kampstarten ble utsatt i 36 minutter på grunn av kaotiske scener utenfor Stade de France. Politiet brukte tåregass og pepperspray mot fansen, viser flere videoer som er publisert i medier og på Twitter.

Av de 68 ble flere pågrepet både på arrangementet til Liverpool-supportere i Vincennes og på arrangementet til Real Madrid-supportere i Saint-Denis, i tillegg til ved stadion.

238 mennesker skal ha fått tilsyn av helsepersonell for skader. Paris-politiet skriver i en pressemelding at det møtte opp mange supportere uten billetter eller med falske billetter, og at dette gjorde at folk ikke kom seg inn på Stade de France.