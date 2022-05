Jakob Ingebrigtsen med suveren Diamond League-seier: – Det er stor stas

Nordmannen leverte tiden 3.49.76 og hadde nesten sekundet ned til nestemann på lista. Australske Oliver Hoare ble toer med 3.50.65.

Ingebrigtsens tid er årsbeste i verden på distansen, selv om den ikke er i nærheten av hans egen personlige rekord (3.47.24) eller europarekorden på 3.46.32.

– Det er stort stas. Det er alltid et kjekt løp å løpe her på en legendarisk stadion, sa Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen viste med triumfen at han absolutt blir å regne med i VM i Eugene om seks uker. OL-mesteren sesongdebuterte i Eugene etter et høydeopphold.

Han sa at det var litt vanskeligere forhold med vinden enn han hadde ventet.

– Det var et fint løp og noe bra å jobbe med de neste ukene inn mot VM, sa nordmannen.

Bror Filip Ingebrigtsen løp inn til 11.-plass med 3.55.26. Han sa det var godt å være tilbake i konkurranse.

– Jeg må si takk til Filip og Henrik, vi viser at vi er et bra team som kan utvikle oss år for år, sa Jakob Ingebrigtsen.

Fredag tok Sondre Guttormsen en sterk tredjeplass i stavsprang med 5,81, som er tangering av norsk rekord utendørs. Det skjedde natt til lørdag norsk tid. Øvelsen hadde Diamond League-status.