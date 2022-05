Hauger er flere ganger blitt felt av uflaks og udyktighet i de første fire løpene av sesongen, men lørdag løsnet det. Han tok sin første seier på Formel-sportens nest øverste nivå. Helgens Grand Prix-runde er Haugers første gang på den ikoniske banen ved den franske rivieraen.

Det var ville jubelscener i Prema-laget etter triumfen.

– Det er en drøm. Jeg har hatt en tøff sesong så langt, og det føltes så godt å få en seier i dag. Spesielt i Monaco, det er et sted du drømmer om å være som barn, sa Hauger i et intervju sendt på Viaplay.

Britiske Jake Hughes startet fra første startposisjon, men den erfarne 27-åringen sto igjen da resten av feltet dro av gårde. Det sendte Hauger rett i tet, og selv om han måtte holde unna for sikkerhetsbil, kunne han til slutt juble for triumf.

– Jeg prøvde bare å opprettholde farten og være rolig, sa Hauger om å være i front hele veien.

– Endelig

Hauger tok sent i april tredjeplassen på sprintløpet i italienske Imola, men kunne lørdag juble øverst på seierspallen.

– Ja! Endelig, gutter. Jeg nøt det virkelig, sa Hauger på radioen like etter målgang.

Prema-lagkamerat Jehan Daruvala (India) ble nummer to, mens Hitech-fører Marcus Armstrong (New Zealand) tok den siste pallplassen. Hauger forsøkte seg på å sette beste rundetid på den siste runden, og med det sikre ett ekstra poeng, men klarte det akkurat ikke.

Dermed tjener Hauger ti poeng i VM-sammendraget og flytter ham én plass opp til 14.-plass.

Ingen trøbbel

Hauger startet fra andre beste startposisjon i Monte Carlo i og med at han ble nummer ni på kvalifiseringen fredag. F2-reglene tilsier at rekkefølgen på start i sprintløpet snus på hodet for de ti beste i kvaliken.

Startposisjonene er spesielt viktig i Monaco, da banen er trang og har få steder det er mulig å kjøre forbi hverandre på.

Etter Hughes' uhell, var det dermed «bare» for Hauger å fokusere på å holde seg unna trøbbel resten av løpet, noe 19-åringen fra Aurskog klarte. Han har tidligere denne sesongen måtte bukke under for både uhell og dårlig kommunikasjon med laget.

Sikkerhetsbilen måtte ut etter ti runder da franske Clement Novalak måtte bryte, og feltet ble samlet. Likevel greide nordmannen å holde unna. Han vant til slutt med 6,7 sekunder ned til Daruvala.

Formel 2-førerne skal kjøre nytt løp søndag. Da går det viktigste løpet av stabelen og det som gir flest poeng. Der starter Hauger fra niende startposisjon.