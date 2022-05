Jens Petter Hauge skrev langtidskontrakt med Frankfurt

Hauge undertegner langtidskontrakten etter å ha vært utlånt til Frankfurt fra Milan forrige sesong. Det fantes ifølge tyske og italienske medier en klausul i utlånsavtalen som forpliktet Frankfurt til å kjøpe nordmannen dersom klubben berget plassen i 1. Bundesliga.

Frankfurt skriver at Hauge spilte 38 kamper for laget sist sesong, og han scoret tre mål. Han var med på å vinne europaligaen med laget og er dermed klar for spill i selveste Champions League til høsten.

Hauge ble solgt fra Bodø Glimt til Milan høsten 2020. For Serie A-klubben spilte han 24 kamper.