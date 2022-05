Øygarden FK jobber med løsning for å unngå konkurs

Ifølge Bergensavisen og Bergens Tidende, skal Øygarden, som spiller på nivå tre i norsk fotball, mangle om lag tre millioner kroner for å klare seg ut sesongen.

Fredag ble det holdt samtaler med lokalt næringsliv om pengestøtte, uten at det har ført fram. Deretter ble det i mediene kjent at klubben var slått konkurs. Fredag kveld jobber imidlertid klubben med en siste løsning, ifølge BA.

– Det har kommet et nytt forslag på bordet. Det kan være en løsning, og vi jobber med den, sier styreleder Marianne Bjorøy.

Ifølge BA dreier det seg om at de har henvendt seg til en klubb som kan overta Øygardens lisens.

Lønnskutt

Ifølge BA trente spillerne som normalt mens klubbledelsen satt i møte tidligere fredag. Mange fikk i etterkant beskjed om at de var fristilte fra sine kontrakter.

– Vi visste styret hadde vært i sponsormøte mens vi trente, og trodde vel egentlig at dette skulle ordne seg. Vi hadde allerede gått med på lønnskutt, sa angrepsspiller Alexander Dang til BA.

– Det er ufattelig trist. Nå er det 18 mann som står uten klubb. Vi er blitt fristilt, sa spiller Andreas Fantoft til BT tidligere fredag.

Det skal likevel ikke være tilfellet.

– Ikke over

Bjorøy påpeker at det er avisene, og for øvrig spillerne, som har bekreftet at Øygarden begjærer oppbud.

– Situasjonen er alvorlig, men det er ikke over før det er over, sa Bjorøy til BA, og la til at hun ikke ønsket å bekrefte oppbudet av klubben.

Ifølge en pressemelding fra klubben skal de spille som oppsatt mot Ørn Horten lørdag.