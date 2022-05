Ulvestad ble tyrkisk cupmester med Sivasspor

Nordmannen ble byttet ut på overtid i den andre ekstraomgangen. Da hadde Moussa Konaté avgjort kampen etter 113 minutter.

Det sto 1-1 ved full tid, før begge lag noterte seg for en scoring hver fram til det 107. minuttet. Deretter ble Konaté helten for Ulvestads lag. Sivasspor har aldri før gått til topps i cupen etter at de ble etablert i 1967.

Det var også første gang laget har nådd finalen. Sivasspor kom på 10.-plass i ligaen, mens Kayserispor havnet nede på 14.-plass. Det var dermed ingen topptung finale. Galatasaray er mestvinnende med sine 18 cuptriumfer.