Golf: Stabil Hovland-start i Texas

Han ligger på delt 19.-plass totalt med ni hull igjen å spille for dagen. Det ble en god start for Hovland som rullet i for birdie allerede på det første hullet, før det ble tre par på rad.

På hull nummer fem gikk han på en bogey, men nordmannen slo tilbake på det åttende hullet og sikret seg en godkjent start på runden.

Fem amerikanere deler ledelsen på fire slag under par etter at fire av dem har unnagjort sin første runde. Unntaket er Martin Trainer som kun har kommet seg til sitt ellevte hull for dagen. Dermed kan han senke lederscoren ytterligere.

Turneringen, som spilles i Fort Worth i delstaten Texas, har rundt 80 millioner kroner i premiepenger. Vinneren stikker av gårde med 14 millioner.