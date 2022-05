– I seks måneder har jeg knapt sovet på grunn av smertene. Jeg har aldri lidd så mye på og utenfor banen, skriver Ibrahimovic åpenhjertig på Instagram.

40-åringen har slitt med kneet i lengre tid og har ikke spilt fra start siden 17. januar.

– I de siste seks månedene har jeg spilt uten et korsbånd i mitt venstre kne. Et hovent kne i seks måneder. Jeg har kun trent med laget ti ganger de siste månedene, uttaler svensken.

– Jeg har tatt 20 injeksjoner i kneet. Jeg har tømt kneet én gang i uka i seks måneder og tatt smertestillende hver dag i seks måneder, fortsetter han.

Etter at Milan nylig sikret seg sin første Serie A-tittel på elleve år, la spissen seg under kniven for å få bukt med smertene. Han blir borte fra fotballbanen i sju til åtte måneder.

– Jeg gjorde noe umulig til noe mulig. I hodet mitt hadde jeg kun ett mål: å sørge for at lagkameratene mine og treneren ble italienske mestre, siden jeg lovet dem det. I dag har jeg et nytt korsbånd og nok et trofé.

Ibrahimovic fikk noen minutter i serieavslutningen mot Sassuolo da ligatittelen ble sikret søndag. Svensken fyller 41 år i oktober, og hans kontrakt med Milan utløper om én måned.