Casper Ruud til 3. runde i Roland-Garros etter utklassingsseier

Dermed er nordmannen klar for 3. runde i Paris for fjerde år på rad. På det fjerde forsøket håper han å ta seg videre til 4. runde for første gang, og motstander blir enten João Sousa fra Portugal eller den 32.-seedede italieneren Lorenzo Sonego.

Ruud var glad for å komme seg gjennom Ruusuvuori-duellen i løpet av bare tre sett.

– Ja, det var deilig det, det tok rett over to timer. Og jeg får enda en dag i morgen til å forberede meg til neste kamp, sa han til Discovery.

– Men det var en tøff match, dette også. Jeg synes Emil spiller bedre på grus i år en tidligere, og det er tydelig at han tar nye steg hele tiden. I tredje sett gjør han noen slurvefeil, men en bra spilt match totalt sett, fortsatte nordmannen.

Løftet seg

Verdensåtter Ruud hadde slått Ruusuvuori i strake sett i de to tidligere møtene med finnen, og han startet i et forrykende tempo også torsdag.

Nordmannen servet hjem det første gamet og ledet 40-0 i det andre, men så yppet Ruusuvuori seg. Han slo tilbake og vant gamet, og senere utlignet han også til 2-2.

Ruuds første brudd kom i sjette game til 4-2, og det ble et viktig vendepunkt i kampen. Nordmannen tok åpningssettet kontrollert hjem med 6-3.

– Jeg er virkelig imponert over spillet til Casper i dag. Mye toppspinn, god lengde, han varierer perfekt, og i tillegg fungerte både serven og mye annet, sa Discoverys tennisekspert Øivind Sørvald.

Best

I annet sett brøt Ruud den 61.-rankede finnen til 2-1, og han holdt sine egne servegame slik at det endte med 6-4 i norsk favør.

Han hadde meget bra kontroll i det tredje settet og viste krefter og tempo der finnen ble stadig mer sliten. Nordmannen brøt motstanderen til 2-1 og 4-1, og han ble ikke brutt en eneste gang selv. Til slutt servet han hjem settet til 6-2 og utklassingsseier.

– Det er en veldig god spiller han møter, men det blir så tungt å stå imot det trykket som kommer fra Casper. Formen hans ser stigende ut, mente Sørvald.

Ruuds potensielle motstandere i 3. runde, Sousa og Sonego, møtes senere torsdag.