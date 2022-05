Erik ten Hag presentert som United-manager: – Situasjonen er ikke god

– Jeg vil bygge et lag som alltid kjemper for hverandre, som står samlet og som vil få resultater, sa Ten Hag i intervjuet med sin nye klubb.

– Vi vil gjøre fansen stolt. Situasjonen er ikke god for øyeblikket. Det er en stor utfordring, sa nederlenderen.

Ten Hag kom smilende til Old Trafford, skrev autografer og møtte fans før han stilte opp på pressekonferanse. Der tok han seg tid til å hilse på journalistene før utspørringen startet.

Mange managere har feilet før ham etter at Alex Ferguson ga seg. Det er ni år siden siste Premier League-trofé gikk til Manchester United.

– Jeg ser ikke på det som en risiko. Denne klubben har en flott framtid. La oss lage en framtid her, sa Ten Hag.

Prosess

Han var søndag tilskuer da United røk 0-1 for Crystal Palace i London. Laget endte på sjetteplass og spiller i europaligaen til høsten. Han har tro på triumfer i årene som kommer.

– Det handler om å akseptere den nåværende situasjonen, men også vite at for ett år siden var dette laget nummer to i Premier League. Det er potensial, og det er opp til oss å få det ut. Det er en prosess som vil ta tid, men jeg er overbevist om at vi vil oppnå suksess. Vi må jobbe hardt, og det må være basert på riktig strategi og filosofi, sa Ten Hag.

Tidligere mandag ble det klart at Steve McClaren blir Ten Hags assistent. McClaren var Fergusons assistentmanager i United mellom 1999 og 2001. Mitchell van der Gaag, som har jobbet med Ten Hag i Ajax, blir også assistent i Manchester-klubben.

Aldri opplevd Old Trafford

Hans forgjenger Ralf Rangnick har ved flere anledninger uttalt at United trenger forsterkninger inn mot neste sesong.

Ten Hag er av samme oppfatning og mener det må komme inn nye spillere i enkelte posisjoner, men gjentar at United i fjor var Englands nest beste lag.

– Jeg er fortsatt i prosessen med å analysere og å komme til konklusjoner. Jeg ser fram til å jobbe på dette stedet, sa han da han ble konfrontert med Rangnicks uttalelser.

52-åringen har ikke vært på Old Trafford som spiller eller trener før. Han har heller ikke overvært en kamp i Manchester Uniteds storstue.

– Det blir fantastisk, og jeg ser virkelig fram til den opplevelsen.

United setter i gang med sesongforberedelsene 27. juni.