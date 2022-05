Eriksen straffet Rekdal og co.: – Utrolig godt

HamKam fikk et fortjent poeng til slutt på en hjemmebane med 6904 tilskuere. Rosenborg hadde kun ett skudd på mål.

Mye handlet om Kjetil Rekdal, assistent Geir Frigård, Rosenborg og HamKam før sesongstart i Eliteserien. Trenerduoen flyttet fra de nyopprykkede til Trondheim etter opprykket. Rekdals forsøk på å hente Kristian Eriksen gikk i vasken, og det skapte en viss spenning mellom klubbene.

Før kampen fikk Rekdal, Frigård og Rogers blomster av HamKams daglig leder Bent Svele. Et utsolgt Briskeby svarte med applaus ispedd noen få som buet på trioen.

Rogers svarte med å banke ballen i mål fra distanse mot sine gamle lagkamerater. Amerikaneren var Rekdals første signering.

I 2. omgang viste Eriksen seg fram med scoring mot klubben han gjerne skulle gått til før sesongen. Under feiringen viste fansen at han for lengst er tilgitt for uttalelsene han ga da det ikke ble en overgang.

– Det var deilig. Det var utrolig godt. Jeg synes vi fortjente det i dag. Jeg har ventet litt på målpoeng og fikk det i dag. Det var godt, sa Eriksen til Discovery.

Rekdals Rosenborg trøbler på åttendeplass med kun to seirer etter sju kamper. HamKam på sin side spilte sin femte uavgjortkamp og er fire plasser bak.

Feberredning

Det var HamKam som kom best i gang. Enkerud var svært nære da han kom til avslutning fra 16 meter, men André Hansen reddet glimrende.

HamKam fortsatte å presse og skapte nye muligheter uten uttelling. Rosenborg på sin side var mindre farlige, men så traff Rogers godt fra distanse.

Skuddet gikk via en HamKam-spiller og suste i mål langs kunstgresset. Den tidligere HamKam-spilleren feiret ikke scoringen.

Etter hvilen ble det skapt færre sjanser på Briskeby. Vetle Skjærvik var nær da han headet utenfor fra fem meter.

Halvveis ut i omgangen tok det av da Eriksen og HamKam fikk betalt for sitt høye press. Innlegget fra venstre fra Amin Nouri var presist, og Eriksen headet like presist

– Synd

Ut over i omgangen tok begge lagene færre sjanser, og kampen ebbet ut med poengdeling.

– Det er synd vi ikke får inn et (mål) i første omgang. Jeg synes vi gjør en jævlig bra kamp hjemme mot Rosenborg. Vi viser nok en gang at vi er veldig vanskelig å slå. Vi mangler det siste på å bikke det og få trepoengeren, men vi gjør en heroisk innsats og må ta med oss dette, konkluderte Eriksen.

HamKam, som kun har ett tap så langt denne sesongen, møter Viking borte til onsdag. Deretter står Odd for tur før en tre uker pause med eliteseriefotball.

For RBK venter Haugesund (h) og Vålerenga (b) til uken.