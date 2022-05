Viking ga fra seg tabelledelsen mot Tromsø

Lillestrøm tok over ligaledelsen med 4-1 over Sandefjord lørdag og beholder den takket være Kamanzis sene utligning.

Tromsø kunne fort tatt ledelsen før pause, men to gode redninger av Viking-keeper Patrik Gunnarsson holdt bortelaget inne i kampen.

Med et drøyt kvarter igjen å spille scoret Sebastian Sebulonson nok en gang for Viking. Målet kom etter en corner, der Niklas Sandbergs innsvinger ble headet i stolpen av innbytter Mai Traoré. På returen kunne Sebulonsen enkelt sette sitt fjerde mål for sesongen.

Tromsø klarte ikke å skape mye, men på overtid ble det skapt akkurat nok til å sikre ett poeng da Kamanzi tuppet inn utligningen.

Viking har like mange poeng som tabelleder Lillestrøm, men har dårligere målforskjell. Romerikslaget har i tillegg én kamp til gode.

Onsdag spiller Viking hjemme mot HamKam, mens Tromsø reiser til bortekamp mot tabelljumbo Kristiansund.