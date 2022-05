United tapte igjen – hjelp ga likevel europaligaplass

Den tar United til europaligaens gruppespill, men billetten ble utløst takket være West Hams 1-3-tap i Brighton. Borteseier der hadde sendt Cristiano Ronaldo og co. ned til 7.-plassen og ut i kvalifisering til conferenceligaen.

Et show fra Wilfried Zaha sendte United bakpå mot slutten av første omgang. Han dempet et umotivert tilbakespill fra Bruno Fernandes, fintet unna to forsvarere og tok keeper David de Gea på feil fot før 1-0 lå i nettet fra tolv meter.

Zaha fikk i sin tid kun fire kamper for Manchester United. Ingen tidligere United-spillere har scoret oftere mot gamleklubben i ligaen enn ivorianeren (tre mål), melder tallknuserne i Opta.

Gjestene hadde farlige tilløp tidlig i kampen. Etter et snaut kvarter skjøt Edinson Cavani i steget, men skuddet ble mesterlig reddet av Vicente Guaita i Palace-buret.

Etter hvilen kom Manchester United til store muligheter ved både Scott McTominay og Anthony Elanga. Det skjedde med påtroppende manager Erik ten Hag som tilskuer på Selhurst Park.

United manglet flere profiler i serieavslutningen, deriblant Ronaldo. Hannibal Mejbri (19) fikk sjansen på bortelagets midtbane i sin første PL-kamp fra start.