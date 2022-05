Tung dag for Hovland i PGA-mesterskapet – fem slag over par

Hovland både startet og avsluttet dagen med bogey, og med seks stykker totalt leverte han en runde fem slag over par. Det gir delt 45.-plass før siste runde.

Det er hele 14 slag opp til chilenske Mito Pereira, som etter lørdagens 69-runde har tre slags ledelse til Matt Fitzpatrick og Will Zalatoris i majorturneringen.

Hovland fikk en dårlig start med bogey på det første hullet der han misset en parputt fra mindre enn en meters hold. Etter å ha misbrukt gode birdiesjanser på 3., 4. og 5. hull slo han tilbake med birdie på 6. hull.

Dårlig vane

Igjen fortsatte imidlertid uvanen med å pådra seg bogey rett etter en birdie, som har hjemsøkt ham i turneringen i Tulsa.

Det ble nok en bogey på 9. hull, etter et fullstendig mislykket 2.-slag fra roughen. Dermed var han to slag over par halvveis på runden.

Hovland pådro seg en ny bogey på 10. hull etter at han måtte slå seg ut av en sandgrav. På 13. hull berget han mirakuløst par etter å ha slått i vannet og måttet droppe ballen, men på det neste hullet havnet han igjen i sanden og måtte tåle rundens femte bogey. Da var han fire slag over par.

Langt unna

Hovland var veldig nær birdie på 17. hull, men bommet med noen centimeter. Så tre-puttet han på siste hull og fikk dagens sjette bogey. Med fem slag over par både for dagen og totalt er han langt unna tetstriden.

Søndag handler det mest om å slå tilbake etter nedturen.