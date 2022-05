La Liga skriver at det er skandaløst at en klubb som Paris Saint-Germain kan forlenge med en av sine best betalte spillere tross tap på over 2 milliarder kroner sist sesong.

– Denne typen avtaler er et angrep på den økonomiske stabiliteten i europeisk fotball og setter flere hundre tusen arbeidsplasser og sportens integritet i fare, skriver La Liga i en uttalelse.

La Liga påpeker at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tidligere har straffet PSG etter klager fra La Liga. Straffen er senere omgjort av Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– PSG tar på seg en umulig investering med tanke på at klubben har uakseptable lønnskostnader og hadde store økonomiske tap de forrige sesongene. Det er brudd på Uefa-regler og franske økonomiske regler, skriver La Liga.

La Liga skriver at dette viser at statseide klubber ikke respekterer eller vil respektere reglene i fotballen.

Mbappé sa sist sommer at han ville bort fra PSG, og Real Madrid ønsket å hente ham. Lørdag ble det kjent at han i stedet forlenger med PSG fram til 2025.