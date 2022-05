Molde med kontroll i lokalderbyet – krisen fortsetter for KBK

Kristiansund står med kun ett poeng så langt etter sju kamper. Haugesund, Sandefjord og Odd på plassene foran har seks.

For Molde var seieren viktig for å henge med i toppen. Det er fire poeng opp til serieleder Lillestrøm.

Kristoffer Haugen og Magnus Grødem scoret Moldes mål, begge på corner. Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem serverte begge ganger og spilte ellers en imponerende kamp. I kjent stil slo han gjennombruddspasninger, kombinerte i feltet og kunne stått med enda flere målgivende pasninger før han jogget av banen etter 77 minutter.

Bendik Bye reduserte med kampens siste spark på ballen på overtid.

Molde hadde kontroll omtrent fra start Noen korte perioder i 2. omgang var KBK frampå, men uten hell. Christian Michelsens menn hadde to skudd på mål og så ut til å gå målløse av banen for tredje kamp på rad før Bye pyntet på resultatet.

Det tette kampprogrammet fortsetter med to nye runder til uken. For Molde venter Sarpsborg på bortebane torsdag. Deretter står Glimt for tur søndag.

Kristiansund skal jakte på sin første seier hjemme mot Tromsø onsdag før Sandefjord borte venter søndag.