Casper Ruud forsvarte tittelen i Genève i dramatisk finale

I lørdagens intense finale ble João Sousa slått 7-6 (7-3), 4-6, 7-6 (7-1) etter over tre timers spill.

Kampen så ut til å være tapt da Sousa skulle serve hjem kampen med ledelsen 5-4 i avgjørende sett. Men Ruud viste ro og klasse da han brøt til 5-5. Det endte med tiebreak hvor Ruud var sterkest.

Triumfen var Ruuds åttende turneringsseier og den andre for året. Fem av dem kom i fjor, blant dem seieren på samme bane som lørdag. Nordmannen har vært i elleve finaler og dermed tapt bare tre i karrieren.

Før finalen var det Ruud som var storfavoritten, men Sousa, som på sitt beste har vært rangert som nummer 28 i verden, ga Snarøya-gutten hard motstand underveis.

Ruud hang med hodet i store deler av det andre settet, og i avgjørende sett var Sousa mer frampå enn Ruud, som også fikk en sjelden advarsel av dommeren for tidsbruk under en toalettpause. Likevel gjorde han få feil og kunne juble for nok en ATP-triumf.

Ruud kommer inn i Roland-Garros-turneringen som 8.-seedet og med en turneringsseier i Genève hvor han ikke ga fra seg et eneste sett før finalen.

Trøbbel

Ruud brøt Sousa ved første anledning. Han så ut til å gå mot settseier uten store problemer, men møtte etter hvert motstand. Først reddet Ruud fire bruddballer på stillingen 4-3, og da han servet for settet ble nordmannen omsider brutt.

Ruud hadde selv tre settballer i det niende gamet, men Sousa kjempet seg tilbake. I motsetning til semifinalen mot Reilly Opelka var det flere lange ballvekslinger i det én time lange settet.

Kampen gikk til tiebreak hvor Ruud vant greit 7-3.

I det andre settet tok Sousa føringen da han brøt Ruud til 3-2-ledelse og forsvarte sitt neste servegame.

Ruud så ut til å være bekymret og jublet lite for poengene han fikk. Han fikk derimot en bruddball og kunne utlignet til 4-4, men Sousa reddet inn gamet mesterlig. Han servet deretter hjem settet.

Godfølelsen

I avgjørende sett virket kampen tapt før Ruud fikk det viktige bruddet til 5-5, og han tanket godfølelse med måten han halte seieren i land. I tiebreak var han knusende overlegen.

I Roland-Garros venter 37 år gamle Jo-Wilfried Tsonga i den første runden. Ruud er 8.-seedet i turneringen. I fjor var han seedet som nummer 15.

Ruud har aldri kommet lenger enn til tredje runde på grusen i den franske hovedstaden. I fjor røk han ut mot spanske Alejandro Davidovich Fokina i en spennende femsetter som varte i fire og en halv time.