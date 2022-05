Englands fotballforbund tar grep mot banestorming

Det har vært gjentatte tilfeller av at publikum har tatt seg inn på banen den siste tiden, sist torsdag da Everton berget plassen i Premier League med 3-2-seier over Crystal Palace og da Port Vale tok seg til opprykksfinale med straffeseier mot Swindon. Flere ganger har det vært voldshendelser i tumultene.

I en uttalelse på sitt nettsted beskriver FA dette som «antisosial oppførsel» og slår fast at samtlige tilfeller er under etterforskning. Forbundet sier også at det vil se på mulige regelendringer for å slå ned på fenomenet.

– Fotballarenaer skal alltid være et trygt sted for alle, og disse hendelsene er fullstendig uakseptable. Det er ulovlig å ta seg inn på banen på alle arenaer, og disse bruddene setter spillere, tilhengere og andre involverte i fare. Det kan ikke fortsette, skriver FA.

– Klubbene spiller en viktig rolle i dette spørsmålet, og de må hindre at banestorming forekommer. De må også reagere mot dem som bryter reglene og loven. FA vil jobbe med klubbene om dette i tillegg til disiplinære reaksjoner.