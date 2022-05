Middels åpning for Viktor Hovland i PGA-mesterskapet – første runde på par

Han var blant dem som startet første runde i majorturneringen i Tulsa på 10. hull. Han spilte stort sett solid, men hadde ikke centimeterne på sin side i jakten på birdier.

Etter ti strake par kom dagens første birdie på 2. hull. Putten gikk i hullet fra om lag seks meter.

To hull senere måtte han tåle en bogey. Etter et dårlig utslag valgte han å droppe ballen og pådro seg dermed et straffeslag. Forsøket på å berge par fra nesten 15 meter lyktes ikke.

Ville ikke inn

På første halvdel var han særlig nær birdie på 11. hull, men ballen ville ikke i hullet. Hans beste putt på den halvdelen av runden leverte han på 15. hull, der han først spilte seg inn i trøbbel og så ut til å få bogey, men berget par med en lang putt.

På 5. hull misset han en kort birdieputt, men han revansjerte seg ved å senke en vanskelig putt på 6. hull da han var i fare for å få en ny bogey.

Hovland endte til slutt på en delt 27.-plass da alle 156 spillere hadde fullført åpningsrunden.

McIlroy i tet

Rory McIlroy kom best ut av første runde. Nordiren leverte en 65-runde, fem slag under par, og endte ett slag foran Will Zalatoris og Tom Hoge.

Tiger Woods startet bra og var to under par etter fem spilte hull, men han fikk trøbbel etter hvert og endte fire slag over par etter hele sju bogeyer. Det ga ham en delt 99.-plass.