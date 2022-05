Senegaleseren reiste med Paris Saint-Germain til bortemøtet mot Montpellier i Ligue 1 sist helg, men var ikke i kamptroppen. Det ble fra klubbhold opplyst at han uteble av «personlige årsaker».

Ifølge radiostasjonen RMC ville ikke Gueye spille i en drakt med regnbuefargede siffer og ta del i fransk fotballs årlige markering mot homofobi. Han var heller ikke med i en tilsvarende kamp forrige sesong. Saken har skapt sterke reaksjoner.

Rouge Direct jobber for å motvirke homohat i fotballen, og organisasjonen ber PSG og ligaen kreve at Gueye forklarer seg. Den åpner også for at midtbanespilleren bør bli straffet.

«Homofobi er ikke en mening, men en forbrytelse» , skriver Rouge Direct på Twitter.

Saken er også blitt politisk. Republikaneren Valérie Pécresse, som nylig stilte opp i det franske presidentvalget, kritiserer Gueye.

«Spillere i en fotballklubb, og særlig de i PSG, er symboler unge personer identifiserer seg med. De har en plikt til å framstå som et godt eksempel. At Idrissa Gana Gueye vegrer seg for å slutte seg til kampen mot homofobi, kan ikke fortsette uten at det blir slått ned på», skriver hun i sosiale medier.