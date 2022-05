Bodø/Glimt reddet 1-1 mot Tromsø med sen utlikning

Tromsø har ikke vunnet «Slaget om Nord-Norge» siden 2018. På norsk fotballs nasjonaldag så et tidlig mål fra Niklas Vesterlund i andre omgang ut til å sikre seier foran et fullsatt Aspmyra med 8.000 tilskuere. Men på overtid dukket innbytter Mvuka opp og fikset 1-1.

– Det er en deilig følelse. Vi skulle hatt tre poeng, men ett er bra det også, sa Mvuka til Discovery etter kampslutt.

Målet var 19-åringens første i serien for gultrøyene.

– Det er en herlig fight som lever hele veien inn. Jeg synes de første 25 minuttene er veldig bra, men så blir vi litt baktunge, var dommen fra TIL-trener Gaute Helstrup.

Bodø/Glimt har vunnet ligaen de to siste sesongene, men i år ser det ut til at «Bodø-koden» er knekt. Gultrøyene har ett tap og tre uavgjort på de første seks kampene. Tromsø har på sin side åpnet sesongen med to seire, to tap og tre uavgjort.

Glimt ligger dermed på sjetteplass i ligaen, mens Tromsø ligger på niendeplass.

Snytt for scoring

Det var gjestene som startet best og la press på Glimt, som slet med å etablere spill. Etter 15 minutter landet et sleivspark fra Sakarias Opsahl hos en umarkert Eric Kitolano i boks. Den satte midtbanespilleren i mål, men scoringen ble feilaktig annullert for offside.

– Vi blir jo snytt for et mål, der. Vi burde ledet 1-0 til pause, sa en irritert Kitolano til Discovery midtveis.

Også Glimt-spiller Alfons Sampsted mente gjestene ble snytt for scoring.

Det tok drøye halvtimen før Kjetil Knutsens menn våknet. Amahl Pellegrino og Gilbert Koomson la press på Tromsø-forsvaret, men gjestene holdt unna til pause.

Pangstart

Niklas Vesterlund dundret Tromsø i ledelsen fra kort hold åtte minutter etter hvilen. Minuttet senere jublet Hugo Vetlesen og Glimt for utligning etter en corner, men linjedommer Christer Jørgensen hevet flagget på nytt. Også denne gangen viste TV-bildene at annulleringen var feil.

Etter annulleringen var det hjemmelaget som var det beste laget og jaget utligning. Tromsø så lenge ut til å klare tre poeng, men på overtid sørget Mvuka for ett poeng til gultrøyene.

Dermed har Bodø/Glimt fortsatt ikke tapt hjemme i serien siden 0-2 mot Molde i slutten av juni i fjor.

Bodø/Glimt møter Haugesund borte i neste seriekamp, mens Tromsø tar imot Viking hjemme.