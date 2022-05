Ibrahimaj ble LSK-helt mot Sarpsborg

Avgjørelsen falt etter 67 minutter. LSK-spissen Akor Adams slo inn til Ibrahimaj, som var sikker fra kloss hold. Kanarifuglene hadde fram til da hatt omtrent det som hadde vært av sjanser og gikk opp i ledelsen svært fortjent.

– Det ble fortjent til slutt. Jeg synes det er en god eliteseriekamp der to lag har intensjon om å angripe, sa LSK-trener Geir Bakke til Discovery etter kampen.

LSKs femte seier for sesongen betyr at de gule og svarte stadig henger med Viking i toppen av tabellen med en kamp mindre spilt. Rogalendingene har to poeng mer enn Lillestrøm.

Fortjent

LSK har ennå til gode å slippe inn mål på hjemmebane denne sesongen.

– Vi har vært tette her hjemme. De er veldig flinke til å ta ut sikring for hverandre, sa Bakke om forsvarsspillet.

Med seieren sikret de også at de stadig er det eneste ubeseirede laget i Eliteserien. De står med fem trepoengere og to poengdelinger. Sarpsborg forsøkte å skape mer i etterkant av baklengsmålet, men godt forsvarsspill fra LSK stoppet de største sjansene fra å komme.

– Vi er dårlige de første 20 minuttene, men så kjempet vi oss litt inn. Jeg synes at vi totalt vinner fortjent, sa LSK-kaptein Gjermund Åsen.

Fjerdeplass

Tapet var Sarpsborgs andre for sesongen, men klubben ligger fortsatt brukbart til på tabellen med femteplass etter seks spilte kamper. Det skiller ni poeng opp til serieleder Viking.

– Det er litt blandede følelser. Jeg synes vi kommer veldig godt i gang, men så blir det litt rotete. Vi må bare forbedre oss framover og ta med oss det beste fra i dag, sa Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen.

I neste kamp skal Sarpsborg møte AaFK, mens LSK gjester Sandefjord, som fikk bank av Kjetil Rekdals Rosenborg mandag.

Lillestrøm startet med å spille uavgjort mot nyopprykkede HamKam, men i etterkant radet de opp seire før det igjen ble uavgjort mot regjerende seriemester Bodø/Glimt sist kamp.

Foran 9300 tilskuere kom de gulkledde seg tilbake på vinnersporet. Det var elektrisk stemning på Åråsen med fullt trykk fra start til slutt.