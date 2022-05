Godset rir på medgangsbølgen – ny smell for Kristiansund

Ti poeng på de fem siste kampene betyr at Godset for alvor har fått fart på poengfangsten i årets sesong. Det gir sjetteplass på tabellen etter sju spilte kamper.

– Det var ufattelig deilig å spille utpå der. Jeg fikk meg to mål for første gang i karrieren. Jeg skulle hatt tre, sa drammensklubbens tomålsscorer Johan Hove til Eurosport.

Han var smørblid etter kampen. For tabelljumbo Kristiansund er situasjonen atskillig mørkere. Ett poeng på de seks første kampene betyr at det har åpnet seg en luke opp til lagene foran for mannskapet til Christian Michelsen.

Ordløs

– Det er brutalt. Hva skal man si? Jeg føler vi prøver fra start i dag, men vi blir straffet voldsomt hardt. Vi kommer oss til nesten-muligheter, men klarer ikke komme først på den, sa hjemmelagets Christoffer Aasbak til Eurosport.

Han ville ikke skylde på at klubbens skadeliste er lang.

– Det vil seg ikke helt om dagen, sa Aasbak.

Trener Michelsen var naturlig nok også skuffet.

– Dette er vanskelig å sette ord på. Vi er for lette å trenge gjennom og å skape sjanser på, sa han, og kalte lagets opptreden energiløs og uten tro.

Michelsen var samtidig tydelig på at bunnlaget nå trenger spillere som vil stå fram og ta ansvar.

Molde neste

Mandag havnet et svært skadeplaget KBK raskt i trøbbel. Halve første omgang var spilt da Johan Hove sendte gjestene i ledelsen på en kontring. Han fant en luke i Kristiansund-forsvaret etter at flere lagkamerater hadde forsøkt å avslutte i forkant.

Rett før pause doblet Lars-Jørgen Salvesen ledelsen etter forarbeid av Halldor Stenevik. Scoringen var Salvesens andre i Eliteserien denne sesongen.

Etter 66 minutters spill ble så Johan Hove tomålsscorer for bortelaget, som med 3-0-seier fortsetter den fine trenden laget har vært inne i den siste tiden. Forrige søndag ble Rosenborg utklasset med 3-0 hjemme på Marienlyst, og sist torsdag ble det 0-0 og ett sterkt poeng mot serieleder Viking.

Strømsgodset tar imot Vålerenga på hjemmebane i neste runde, mens Kristiansund skal på besøk til Molde.