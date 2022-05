Henrik Ingebrigtsen på åttendeplass i USA – klarte ikke EM-kravet

Løpet i California ble gjennomført lørdag morgen norsk tid. Det ble vunnet av svenske Emil Danielsson på tiden 13.25.62.

EM-kravet på 5000 meter er på 13.24.00. Den tiden var det ingen som klarte i Palo Alto. Ingebrigtsen var drøyt tre sekunder bak pallen. Ingebrigtsens bestenotering (13.15.38) er fra 2019 og ble satt i belgiske Heusden-Zolder.

Tidligere i måneden gikk storebror Ingebrigtsen i gang med utendørssesongen på 10.000 meter. Da forsøkte han å innfri EM-kravet i et løp på Bislett, men kom i mål fem sekunder for sent.

Siden har 31-åringen sammen med sine løpebrødre vært på høydeopphold i Flagstaff i Arizona.

Jakob Ingebrigtsen skal etter planen sesongdebutere utendørs på 5000 meter fredag neste uke. Det løpet går også i California.