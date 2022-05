Solskjærs datter vant «The Double» med Manchester United

Ligaen ble avgjort over to kamper, hvor United vant 6-2 sammenlagt over Chelsea. Karna Solskjær spilte fra start i begge oppgjørene.

Ifølge Tidens Krav var både pappa Ole Gunnar og mamma Silje på tribunen da datteren og lagvenninnene kunne heve ligatrofeet.

Tittelen var den andre på kort tid for United-kvinnene. I mars slo de Birmingham 4-1 i cupfinalen.

Karna Solskjær har prestert godt i United-trøya den siste tiden. I januar i år fikk hun sine første minutter for A-laget i FA-cupkampen mot Bridgewater. Den kampen vant United 2-0.