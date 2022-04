Håndball: Romania og Kroatia tok de siste EM-billettene

Kroatia sørget for det med 33-30-seier over Tsjekkia. Det betyr at verken tsjekkerne eller Ukraina har anledning til å knipe 2.-plassen når (eller om) de spiller sine utsatte kamper i juni.

Hadde Kroatia avgitt poeng, ville kampen om den 16. og siste plassen i sluttspillet vært åpen fortsatt. Valentina Blazevic var avgjørende for kroatene med ni scoringer i Porec.

Romania og Østerrike møttes en time tidligere i Ramnicu Valcea til direkte duell om 2.-plassen bak Danmark i gruppe 2, og vertene vant den 38-29 etter 12 scoringer av Cristina Neagu.

Tittelforsvarer Norge var i likhet med vertslandene Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro direkte kvalifisert. I tillegg er Polen, Danmark, Nederland, Frankrike, Ungarn og Sverige EM-klare som gruppevinnere i kvalifiseringen, Sveits, Romania, Tyskland, Kroatia, Spania og Serbia som toere.

Polen, Danmark og Nederland gikk gjennom kvalifiseringen uten poengtap.