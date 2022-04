Målshow i Tromsø da Sarpsborg seiret

Sarpsborg kom til nord med selvtillit etter 1-1 mot Rosenborg sist, og det tok bare 13 minutter før de tok ledelsen. Tobias Heintz ble kreditert målet etter at han fikk en fot på ballen og fikk pirket ballen forbi Tromsø-keeper Jakob Haugaard.

20 minutter senere doblet Sarpsborg. Kent-Are Antonsen tapte en duell utenfor 16-meteren, og ballen havnet hos Guillermo Molins. Han la ballen tilbake til upressede Jonathan Lindseth som scoret enkelt på Alfheim for annet år på rad.

– En merkelig kamp.

Lindseth var tilbake fra start og erstattet Rashad Muhammed, og han var en kampens aller beste spillere.

– En merkelig kamp. Det svingte mye, men jeg er fornøyd med fem mål og tre poeng, sa Lindseth til Discovery.

Tromsø reduserte omtrent i 1. omgangs siste sekund. Målet lå litt i luften. Jostein Gundersen satte hodet på corneren til Sakarias Opsahl, og der satt den bak Sarpsborgs målvakt Anders Kristiansen.

Jostein Gundersen reddet inn 2-2 i overtiden mot Aalesund i siste kamp.

– Jeg synes at vi slapp inn noen billige mål. Vi skal male på i 2. omgang, sa Sakarias Opsahl til Discovery.

God åpning

Det ble så som så med den malingen, for gjestene fikk en optimal åpning på 2. omgang. Det var ikke spilt mer enn knappe tre minutter da frispilte Guillermo Molins banket ballen i nettet bak Jakob Haugaard. Tobias Heintz sto bak den forløsende pasning som ga Molins rom og mulighet.

Drøye tre minutter senere satt den igjen til 4-1 for de grønnsvarte fra Østfold. Denne gangen var Jonathan Lindseth nest sist på ballen og Mikkel Maigaard målscorer mellom beina på keeper Haugaard fra sju-åtte meters hold.

Kent-Are Antonsen satte inn et trøstemål for Mikkel Maigaard scoret sitt andre for kvelden med fem minutter igjen å spille. Igjen var Lindseth nest sist på ballen.

– Det var deilig at vi lyktes, for det var ikke så enkelt som resultattavla viser, sa Sarpsborgs svenske trener Stefan Billborn.

Effektive

Et effektivt Sarpsborg hadde dermed scoret fire mål eller mer i en kamp i Eliteserien for første gang på seks år. Sist gang det skjedde var mot Start 21. april i 2016. Tromsø på sin side hadde ikke sluppet inn fire mål eller mer i serien hjemme siden 2018.

Sarpsborg har vunnet begge sine bortekamper hittil i sesongen.

Tromsø har fått en trang start på sesong. De står med én seier på fire forsøk og har ennå ikke møtt noen av de antatt beste lagene. Det blir nok en kamp for å overleve i divisjonen også denne sesongen.

– Dette var ikke i nærheten av å være godt nok av oss. Det var for mange personlige feil og blytungt med to i sekken rett etter pause. Vi må skjerpe oss. Dette kan vi ikke være bekjent av på hjemmebane, sa Tromsøs midtstopper Jostein Gundersen til Discovery.