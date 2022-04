Sandstø raste etter tap: – Obos-nivå på dømmingen

Avgjørelsen kom åtte minutter før slutt. Innbytter Taofeek Ismaheel la inn foran mål, og der var midtstopper John Olav Norheim uheldig da han skulle klarere, men endte opp med å sende ballen i eget nett.

– Vi forsvarer oss som helter hele veien. De har et par kjempesjanser i perioder der. Gutta står utrolig godt imot. Det er utrolig surt å se den ene klareringen gå i mål, sa Norheim til Discovery.

Tidligere i 2. omgang ropte de gulkledde på hands og straffespark da VIFs Brynjar Bjarnason stoppet en avslutning. Det fikk de ikke gehør for, men ekspertene var enige:

– Her blir Jerv snytt, konkluderte Discovery-ekspert Christian Gauseth, som fikk støtte av sin kollega Petter Bø Tosterud.

Sandstø-klage

Jerv-trener Sandstø var skuffet over eget lag, men også over dommerteamet:

– Vi blir snytt for et soleklart straffespark. Det er så klart. I dag er det Obos-nivå på dømmingen, sa Sandstø til Discovery med referanse til sponsornavnet på 1. divisjon.

– Det er utrolig skuffende at de ikke tar sånne klare ting. Dommeren står helt i nærheten, la han til.

Før det hadde Vålerenga hatt store problemer mot de gulkledde. Øystein Øvretveit hadde flere gode redninger gjennom hele kampen. Keeperen har gode minner fra VIFs arena der han ble den store helten da Jerv rykket opp på bekostning av Brann i desember.

Vålerenga har nå to seirer på sine fire første kamper.

Jerv tok tak i det fra start med et par sjanser. De gikk også hardt til verks mot Vålerenga og fikk gult kort på både Mathias Wichmann og Willis Furtado i løpet av de første 20 minuttene.

Vålerengas Vidar Örn Kjartansson satte en ball i mål, men den ble annullert. Det samme opplevde også Furtado i den andre enden av banen. Deretter handlet det mer og mer om hovedstadslaget.

– Ikke gode nok

Jerv var heller ikke ufarlige framover i banen selv om hjemmelaget hadde ballen mest.

– Vi er for dårlige selv til å være effektive nok. Vi må score mål her i dag, sa Sandstø.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var fornøyd med seieren, men ikke med kampen.

– Det er deilig. Det var veldig ballovertak, sa Fagermo.

– Vi er ikke gode og presise nok fra 20 meter og inn, erkjente han.

Neste helgs cupfinale gjør at serien tar en pause og er tilbake om to uker. Da venter Sandefjord borte for Vålerenga. Jerv tar imot Tromsø.