Stygg velt skapte stor dramatikk i belgisk sykkelritt

22 år gamle Remco Evenepoel (Quick-Step) vant på hjemmebane. Belgieren angrep med 30 kilometer igjen til mål. Flere forsøk ble gjort på å ta ham igjen, men Evenepoel holdt unna i sin debut i vårklassikeren.

Det var massevelten som skapte mest oppmerksomhet i det 257 kilometer lange rittet. Velten skjedde med snaue seks mil igjen å sykle. Store deler av hovedfeltet måtte i bakken på en strekning med skog på begge sider av veien.

Johannessen brøt

Julian Alaphilippe måtte i bakken søndag. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB Foto: NTB

I sekundene etter massevelten rådet det fullt kaos.

Kun et tjuetalls ryttere i front av feltet gikk klar av velten og kunne umiddelbart sykle uskadd videre.

Det norske Uno-X-laget var ikke blant disse, og Tobias Halland Johannessen måtte etter hvert bryte med smerter i den ene armen.

Leder i Uno-X Jens Haugland opplyste ifølge TV 2 at hele laget kom seg «berget» ut av situasjonen og dermed ikke pådro seg alvorlige skader.

Regjerende verdensmester Julian Alaphilippe var blant dem som fikk aller hardest medfart i velten. TV-bildene viste franskmannen ligge urørlig i skogkanten etter rundkastet.



Landsmannen Romain Bardet var raskt på plass for å sjekke hvordan situasjonen til verdensmesteren var.

Eiking

En rekke ryttere, blant dem Alaphilippe, måtte stå av rittet som følge av velten. Franskmannens kjæreste Marion Rousse, som jobber for fransk TV, opplyste at verdensmesteren var ved bevissthet da han ble kjørt bort i ambulanse. Han skal ha klaget over ryggsmerter.

Odd Christian Eiking, som sykler for EF Education, var blant de øvrige som fikk et svært ublidt møte med asfalten. Askøyværingen sto i veibanen med opprevet trøye etter smellen.