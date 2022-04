Betis ble spansk cupmester etter straffedrama

Det er klubbens første tittel på 17 år. Superveteranen Joaquín (40) var med forrige gang klubben vant cupen i 2005, og han scoret på sitt straffespark etter å ha blitt byttet inn i slutten av ordinær tid. Han gråt gledestårer og ble omfavnet av trener Manuel Pellegrini.

Alle de fem som tok straffe for Betis startet på benken, og alle scoret. Juan Miranda satte inn det avgjørende straffesparket.

Yunus Musah var den eneste av ti straffeskyttere som misset. Den 19-årige amerikaneren skjøt over med Valencias fjerde straffe.

Beveget

– Alle i klubben vår har del i æren. Straffespark er et lotteri, og jeg føler med Valencia, men vi har tatt steg for steg gjennom flere år for å komme hit, og i dag fortjente vi dette, sa en beveget Joaquín til Telecinco.

– Tårene kom fordi det er så stort å oppleve dette. Jeg er veldig lykkelig.

Det er sjette gang den spanske cupfinalen er avgjort i straffesparkkonkurranse, men første gang på 2000-tallet. Forrige gang var i 1998.

Stolpetreff

Betis tok en tidlig ledelse da Borja Iglesias nikket et innlegg fra Héctor Bellerín i mål bak Giorgi Mamardashvili i det 11. minutt.

Valencia utlignet med sin første sjanse etter en halv time. Hugo Duro fikk et langt framspill fra Ilaix Moriba og vippet ballen over Claudio Bravo.

Betis hadde to stolpetreff i ordinær tid, ett ved Sergio Canales rett før pause, og så ved Juanmi i det 78. minutt.