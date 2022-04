Fury tok avskjed med seier: – Du yppet med den beste på planeten

Whyte stablet seg på beina igjen etter den brutale høyre uppercuten som sendte ham i gulvet i 6. runde, men han var forsvarsløs og ble stoppet av dommeren.

Fury er fortsatt ubeseiret etter oppgjøret mot sin tidligere sparringpartner. Hans statistikk er nå 32 seirer og en uavgjort kamp. 33-åringen hadde antydet at kampen ville bli hans siste før han avslutter karrieren.

– Dette kan ha vært siste teppefall for Gypsy King, sa da også Fury rett etter kampen, og han bekreftet det i intervju med BT Sport.

– Jeg lovet kona mi at jeg skulle slutte etter den siste kampen mot (Deontay) Wilder, men så fikk jeg tilbud om en kamp på Wembley, og jeg følte at jeg skyldte tilhengerne det. For en måte å ta avskjed, sa han.

Heltemottakelse

Dermed takker han nei til en mulig storkamp mot Oleksander Usyk (som er WBA-, IBF- og WBO-mester) eller Anthony Joshua.

Fury hadde alle de nevnte tittelbeltene etter at han beseiret Vladimir Klitsjko i 2015.

Lørdagens kamp var Furys første på britisk jord siden august 2018. Tilskuertallet var det høyeste på en boksekamp i Storbritannia etter 2. verdenskrig, og Fury fikk en heltemottakelse.

– Jeg er overveldet over støtten. Jeg kan ikke tro at 94.000 av mine landsmenn kom hit for å se meg. Fra bunnen av mitt hjerte takker jeg alle som kjøpte billett og satt oppe sent for å se kampen, sa Fury.

Blir mester

Han dominerte kampen mot Whyte og ledet soleklart på poeng da avgjørelsen falt. Likevel roste han motstanderen.

– Dillian er en kriger, og jeg tror han kommer til å bli verdensmester, sa Fury.

– Uheldigvis måtte han bokse mot meg i kveld. Da ypper du ikke med en middelmådig tungvekter, men med den beste på planeten.