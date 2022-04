Dette er skistjernen Petter Northug:

* Navn: Petter Northug

* Født: 6. januar 1986 (34 år)

* Tidligere langrennsløper fra Framverran i Mosvik i Trøndelag.

* La opp 12. desember 2018.

* Klubb: Strindheim

* OL-medaljer: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse

* VM-medaljer: 13 gull, 3 sølv

* Verdenscupen: 2 sammenlagtseirer og 38 enkeltseirer, 1 sammenlagtseier i Tour de Ski

* I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

* Aktuell: Northug er siktet for to lovbrudd etter at han ble stoppet av politiet torsdag 13. august: Fartsovertredelse og oppbevaring av narkotika.

(Kilde: NTB)