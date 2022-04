Forsberg nikket Leipzig til cupfinale på overtid: – Jeg kjenner ikke spillerne igjen

Julian Ryerson måtte fra Union-benken se finaledrømmen ryke. Union Berlin håpet å få spille finale for et fullsatt Olympiastadion i egen by, men greide ikke å stå mot Leipzig-presset mot slutten.

– Det er noen av spillerne jeg ikke kjenner igjen, sa trener Domenico Tedesco til Sky mens spillerne danset foran fansen.

– De er egentlig sjenerte gutter.

RB Leipzig er finaleklar for tredje gang på fire år. Det ble 0-3-tap for Bayern München i 2019 og 1-4 for Borussia Dortmund i fjor, men 21. mai håper klubben å ta sin første cuptittel. Leipzig er nå ubeseiret i 15 kamper i ulike turneringer (11-4-0). Laget er på 3.-plass i Bundesliga og i semifinale i europaligaen.

Union henrykket sine tilhengere med et flott ledermål i det 25. minutt. Christopher Trimmel ble spilt fram på høyresiden og slo et presist innlegg inn bak forsvaret. Sheraldo Becker møtte ballen utenfor kanten av femmeteren og scoret sikkert.

VAR-straffe

Utligningen kom etter en time, da Christopher Nkunku ble felt av Paul Jaeckel og André Silva satte straffesparket sikkert i mål. Nkunku så ut til å kaste seg før Jaeckel traff beinet hans. Derfor nølte dommer Felix Brych, men en tur til VAR-monitoren levnet ingen tvil.

Rett før hadde Union misbrukt en stor sjanse til å doble ledelsen, da Becker hæltrikset med seg ballen forbi en motspiller og slo den over til Taiwo Awoniyi, som ved lengste stolpe kom akkurat for sent til å sette den i tomt mål.

Union ble båret fram av sine tallrike tilhengere blant de 47.000 tilskuerne, men fikk det tungt mot slutten da vertene kastet innpå spillere som Forsberg og Yussuf Poulsen.

Knust

Det gikk mot ekstraomganger, men Leipzig fikk vinnermålet etter to av tre tilleggsminutter. Først reddet Timo Baumgartl et skudd fra Angelino på streken, men ballen ble slått inn igjen, og Forsberg nikket den i krysset. Andras Schäfer ble knust i luftduell på innlegget fra Benjamin Heinrichs.

– Vi spilte mot et veldig, veldig godt lag og holdt på å vinne. Jeg er stolt av laget, sa Trimmel.

Union-trener Urs Fischer gjorde to endringer i laget som i helgen slo Eintracht Frankfurt 2-0, og Julian Ryerson var en av de to som måtte sette seg på benken. Han kom aldri innpå.