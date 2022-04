Sverige og Spania EM-klare i håndball – sjeldent tap for Frankrike

Spania vant 29-20 borte mot Slovakia, mens Sverige gjorde jobben med 29-23 borte mot Island i kveldens siste kamp. Nå gjenstår bare fem sluttspillbilletter, og fire av dem vil finne sin eier senest søndag.

Ukraina har på grunn av krigen fått sine to siste kamper mot Tsjekkia utsatt til juni, og avgjørelsen kan bli skjøvet til da, etter at Tsjekkia onsdag påførte allerede EM-klare Frankrike det første EM-kvalifiseringstapet på over ti år.

Frankrike var ubeseiret i 19 slike kamper, men Tsjekkia vant 31-30 i Plzen. Tar tsjekkerne poeng fra Kroatia søndag, vil den siste plassen i sluttspillet fortsatt være ledig når gruppene trekkes neste torsdag.

Norge er automatisk EM-klar som tittelforsvarer, sammen med de tre EM-vertene Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro. Før onsdag var Polen, Sveits, Danmark, Nederland og Frankrike sikre på å ende blant de to beste i sine kvalifiseringsgrupper.

Bortsett fra gruppa der Kroatia, Ukraina og Tsjekkia kjemper om 2.-plassen spilles kvalifiseringen ferdig søndag.