ATP fordømmer Wimbledon-nekt for russere og hviterussere: – Urettferdig og ødeleggende

Onsdag ble det klart at utøvere fra Russland og Hviterussland ikke får ta del i årets Wimbledon-turnering. Bakgrunnen er landenes involvering i den pågående krigen i Ukraina.

I en uttalelse går ATP krast ut mot startnekten arrangøren All England Club har vedtatt. Der blir den omtalt som «ensidig» og «urettferdig».

«Dette har potensial til å skape en skadelig presedens for tennissporten. Diskriminering basert på nasjonalitet er et brudd på vår avtale med Wimbledon. Den sier at innmelding av spillere kun skal være basert på ATP-rankingen», skriver forbundet for mannlige tennisspillere.

ATP varsler en gjennomgang av situasjonen. Styret vil sammen med organisasjonens medlemsutvalg vurdere hvordan responsen blir på Wimbledon-arrangørens avgjørelse.

Samtidig blir det understreket at spillere fra Russland og Hviterussland fortsatt vil få delta i konkurranser i ATP-regi under nøytralt flagg. Verdenstoer Daniil Medvedev er blant dem som rammes av Wimbledon-forbudet.