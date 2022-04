Liverpool utklasset Manchester United igjen – Salah endte måltørken

Hele stadion hyllet Ronaldo og familien hans med ett minutts applaus. Mandag kveld ble det kjent at portugiseren og samboeren Georgina Rodriguez hadde mistet en sønn. Liverpool-supportere reiste seg i likhet med bortefansen og klappet for Ronaldo, som sto over rivaloppgjøret.

Liverpool tok ledelsen allerede før markeringen da Luis Diaz scoret etter pasning fra Mohamed Salah.

Sistnevnte doblet ledelsen etter 22 minutter med sitt første mål etter seks målløse kamper. Klasseangrepet var en god illustrasjon på styrkeforholdet mellom lagene i første omgang.

Etter pause var det langt jevnere, men Sadio Mané la på til 3-0 før Salah satte sitt andre for kvelden. 4-0-seieren sender Liverpool til topps i Premier League. Manchester City kan ta tilbake tronen med seier over Brighton onsdag.

Storkampene kommer tett for Manchester United, som møter Arsenal og Chelsea i løpet av en drøy uke. Liverpool får et nytt rivaloppgjør hjemme mot Everton søndag.

Lekende lett

Liverpool utnyttet tidlig den svake forsvarslinjen til Manchester United, da flere spillere ble sendt i bakrom der Mohamed Salah enkelt kunne servere Diaz alene foran mål. Januarsigneringen kunne enkelt sette sitt fjerde mål i Liverpool-drakt.

Kort tid etter at hele stadion hadde hyllet Ronaldo, måtte en haltende Paul Pogba byttes ut. Franskmannen ble møtt med buing på vei mot sidelinjen, der Jesse Lingard sto klar til å byttes inn.

På banen hadde Liverpool full kontroll. Etter 22 minutter spilte hjemmelaget ball i hatt med rivalen før Sadio Mané fant Salah foran mål. Egypteren scoret sikkert alene med David de Gea.

Mané var nær ved å score etter 33 minutter og Diaz fikk et mål annullert for offside like etter. Manchester Uniteds ene mulighet kom etter 38 minutter, men Marcus Rashford klarte ikke å kontrollere ballen som trillet inn til Liverpool-keeper Alisson.

Siste spikeren i kista

Liverpool tok foten av gasspedalen etter pause og slapp Manchester United inn i kampen igjen. Etter en drøy time ble hjemmelaget nesten straffet da Marcus Rashford og Anthony Elanga fikk hver sin kjempemulighet til å redusere.

Istedenfor var det Liverpool som skulle punktere kampen. Ballen gikk raskt i lengderetning og endte opp hos Diaz, som sendte ballen inn til Mané. Senegaleseren sendte ballen i mål fra like utenfor sekstenmeteren.

Fem minutt før slutt satt dagens andre scoring for Salah. Egypteren fikk en flott pasning fra Diogo Jota og klarte å snike ballen forbi David de Gea.

Liverpool topper Premier League-tabellen med to poeng før Manchester Citys hengekamp mot Brighton. Tittelkampen i Premier League kan vare hele sesongen ut.

Liverpool har fortsatt sjansen til å vinne totalt fire trofeer. Jurgen Klopps mannskap vant ligacupfinalen mot Chelsea i februar og møter samme lag i FA-cupfinalen i mai. I mesterligaen skal laget spille mot Villareal i semifinalen.