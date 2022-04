The Athletic: Haaland har takket ja til Manchester City

The Athletic skriver at Haaland har gitt City beskjed om at han ønsker å signere for klubben og at de er blitt enige om «innledende personlige betingelser».

Det samsvarer med det Daily Mail erfarte mandag kveld. Den britiske avisen hevder å ha eksklusive opplysninger om at Haaland blir Premier Leagues best betalte spiller neste sesong.

Han er angivelig tilbudt en ukelønn på 500.000 pund for å ikle seg den lyseblå City-drakten, en sum som tilsvarer 5,75 millioner kroner etter dagens kurs.

Daily Mails opplysninger ble naturligvis tema på Guardiolas pressekonferanse foran Premier League-kampen mot Brighton.

– Jeg har ikke noe svar på spørsmålet ditt. Jeg har andre ting å tenke på enn hva som skal skje neste sesong, sa City-sjefen.

Nær signering

Ifølge Daily Mail kan Haaland komme til å skrive under for City allerede i neste uke. Det skal dreie seg om en femårsavtale.

– I mange år nå har jeg ikke tenkt på overgangsvinduet (underveis i sesongen), særlig ikke når vi har utrolige ting å spille for, sa Guardiola, som også fikk spørsmål om han ikke trenger en spiss.

– Vi spiller uten spiss. Jeg vet ikke hva som skjer i framtiden.

Det er viden kjent at Haaland har en utkjøpsklausul i kontrakten med Borussia Dortmund, og den ligger angivelig på 75 millioner euro, cirka halvparten av hans estimerte markedsverdi.

TV 2 bestrider rapportene

Ifølge TV 2 har Haaland enda ikke bestemt seg for hvor han vil spille neste sesong. Kanalen skriver at diskusjoner og forhandlinger pågår fortsatt, men selv om Haaland kan ende opp i City, er ingenting klart enda.

City og Real Madrid har lenge vært regnet som favorittene til å hente nordmannen. TV 2 erfarer at dem spanske storklubben fortsatt er aktuell.

Tidligere har den tyske storavisen Bild omtalt City-koblingen og skrevet at deres kilder i Dortmund tror at Haaland velger Premier League-klubben.

Den norske spissens far, Alf-Inge Haaland signerte for Manchester City i år 2000, like etter at sønnen Erling ble født. Pappa Haaland spilte for de lyseblå fram til 2003.