Vinjerui vil bli langrennskvinnenes nye sjef

Vinjerui har vært landslagstrener for Storbritannia i fem år. Fristen for å søke gikk ut mandag.

– Det er en veldig attraktiv jobb som gjør at man søker, sier Vinjerui til NTB.

Kontrakten hans med britenes langrennslag går ut 30. april, og Vinjerui har fortsatt ikke fått en avklaring på hva som skjer videre med den jobben.

Vinjerui presiserer at han har levert inn en felles søknad for begge de ledige stillingene i Norge.

Vinjerui har trent det britiske landslaget sammen med Hans Kristian Stadheim. Etter det NTB har grunn til å tro, har også Stadheim sendt Norges Skiforbund en søknad. NTB har ikke lyktes å få tak i ham tirsdag.

Mange alternativer

Ole Morten Iversen gir seg som kvinnetrener etter inneværende sesong og må erstattes. Heller ikke hans assistent Ola Vigen Hattestad blir med videre.

En rekke navn er nevnt som mulige arvtakere. Norges Skiforbund skal ha forhørt seg med Pål Gunnar Mikkelsplass, Egil Kristiansen og Trond Nystad om de kunne tenke seg å være kandidater. Alle skal ha svart nei. Guri Knotten har også avvist at hun er aktuell.

Ved siden av Vinjerui er det kjent at juniorlandslagstrener Monika Kørra står på søkerlisten. Det samme gjør Petter Northugs tidligere trener Stig Rune Kveen. Marthe Kristoffersen har også vært hyppig nevnt i debatten, men det er ikke bekreftet at hun har levert inn en søknad.

Lag på plass snart

Karstein Johaug, Therese Johaugs bror, har varslet at han skulle levere inn en søknad

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra langrennssjef Espen Bjervig tirsdag om hvor mange som har søkt på de ledige jobbene.

– Den nye sesong starter 1. mai, og vi pleier å lansere lagene rett i forkant av det, sa Bjervig til NTB i slutten av mars.

Det er allerede klart at Eirik Myhr Nossum fortsetter som trener for allroundlaget til herrene, og at Arild Monsen fortsetter som sprinttrener. Begge blir i jobbene til etter ski-VM i Trondheim i 2025.